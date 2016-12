Pakistan, Usa: "Attacco atroce, continuiamo azione antiterrorismo"

L'attacco terroristico avvenuto in un ospedale di Queatta, in Pakistan, "è ancora più atroce" se si pensa che "era indirizzato a un gruppo di avvocati, in lutto per la morte di un collega". Lo ha detto Josh Earnest, portavoce della Casa Bianca. "Gli Stati Uniti - ha sottolineato Earnest - sono impegnati a continuare la collaborazione con il Pakistan contro il terrorismo".