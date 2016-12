Pakistan, un commando apre il fuoco in un campus universitario: 30 le vittime

Talebani rivendicano l'attacco - I talebani del Pakistan hanno rivendicato l'attacco all'università, che si trova nel nord-ovest del Paese, spiegando che ad entrare in azione sono stati quattro attentatori suicidi. "Nostri quattro kamikaze hanno compiuto un attacco contro l'università di Bacha Khan", ha detto in una telefonata all'Afp un comandante del gruppo, Umar Mansoor. "Questo attacco è stato lanciato in rappresaglia all'operazione Zarb-e-Azb", ha detto il portavoce dei talebani. Il riferimento è a una vasta offensiva antiterrorismo in corso nelle zone tribali del Nord-Ovest, alla frontiera con l'Afghanistan.



Le fasi dell'assalto - Poliziotti, soldati e forze speciali hanno fatto irruzione nell'università via terra e via aria per respingere l'assalto, mentre le immagini delle televisioni mostravano studenti e studentesse correre e fuggire in preda al panico. Il capo della polizia regionale, Saeed Wazir, ha annunciato la fine dell'operazione e l'avvio delle perlustrazioni per bonificare; la maggior parte delle vittime sono studenti uccisi a colpi di arma da fuoco in un ostello maschile. "Più di altre trenta persone, compresi studenti, personale e guardie di sicurezza, sono rimaste ferite", ha aggiunto.



Un portavoce militare, il generale Asim Bajwa, ha reso noto su Twitter che quattro terroristi - due dei quali barricati su un tetto - sono stati uccisi, anche con l'ausilio dei tiratori scelti. Non è chiaro se i quattro autori dell'attentato siano stati inseriti nel bilancio di ventuno vittime fornito dal capo della polizia.



Testimoni hanno parlato di decine di uomini in mimetica, con armi automatiche, che si sono precipitati al campus dopo l'inizio dell'attacco, mentre sopraggiungevano anche elicotteri e ambulanze. I responsabili dell'ospedale cittadino hanno confermato l'arrivo di pazienti feriti e Shaukat Yousafzai, ministro dell'Informazione provinciale, ha riferito alla stampa che alcuni sono stati trasferiti a Peshawar.