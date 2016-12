Pakistan, spari su scuola cristiana

13:39 - Uomini armati hanno aperto il fuoco in Pakistan su un istituto scolastico di Lahore, la "St Francis High School", liceo cattolico. Lo riferisce l'Agenzia Fides. Uno studente e due guardie di sicurezza sono rimasti feriti e sono ricoverati in ospedale. Le motivazioni dell'attacco non sono state ancora accertate: indagini in corso. Le autorità hanno chiuso in via preventiva sia la "San Francis High School", sia la contigua "St Mary High School".

