Pakistan, si incendia autobotte colma di carburante: oltre 120 morti

Ecatombe in Pakistan, dove un'autobotte per il trasporto di carburante si è incendiata nella provincia di Punjab con un bilancio provvisorio di almeno 123 morti e decine di persone gravemente ustionate. Lo ha annunciato Geo Tv. L'incidente è avvenuto in mattinata, quando il veicolo si è rovesciato su una statale all'altezza dell'area di Ahmedpur Sharqia, vicino a Bahawalpur, esplodendo e provocando un incendio.

Il rogo si è immediatamente propagato ai veicoli e alle persone che si trovavano nei paraggi, non dando loro scampo. - Il portavoce dl governo del Punjab, Malak Ahmed Khan, ha confermato le dimensioni della tragedia (oltre 120 morti e più di 100 feriti) attribuendola all'alta velocità dell'autobotte che si è rovesciata e ad una perdita di carburante che ha facilitato l'incendio e la successiva esplosione.



Fonti amministrative locali hanno riferito che "dopo l'incidente la gente si e' avvicinata al veicolo per raccogliere il carburante che fuoriusciva. Ma all'improvviso e' scoppiato un incendio seguito da un'esplosione che ha causato il tragico bilancio di vittime".



Tutti gli ospedali del Punjab sono stati posti in stato di massima allerta, mentre l'esercito ha annunciato la mobilitazione di uomini e mezzi per facilitare i soccorsi.