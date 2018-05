Pakistan, sei operai uccisi da un commando armato

In Pakistan un commando armato ha ucciso sei operai che stavano lavorando all'installazione di un traliccio per i ripetitori di telefonia cellulare. Fonti delle forze paramilitari filogovernative hanno indicato che l'incidente è avvenuto nel distretto di Kharan, aggiungendo che i killer, dopo avere sparato sugli operai, arrampicati sul traliccio per terminare il loro lavoro, si sono dati alla fuga.