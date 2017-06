Pakistan, rogo cisterna carburante: bilancio è di oltre 140 morti

E' salito ad almeno 141 il numero dei morti oggi per le gravi ustioni riportate nell'incidente di un autobotte per il trasporto di carburante che si è incendiata ed è esplosa nella provincia di Punjab (Pakistan centrale). Lo riferisce GEO Tv. Il direttore generale del Soccorso stradale pachistano, Rizwan Naseer, ha precisato che almeno altre 60 persone sono state trasferite in ospedale in condizioni critiche per ustioni fino al 70% del corpo.