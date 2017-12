Pakistan, proteste per violenze: si dimette ministro della Giustizia

Il ministro della Giustizia del Pakistan, Zahid Hamid, ha rassegnato le sue dimissioni per facilitare la fine delle manifestazioni in corso in tutto il Paese. Lo ha reso noto Radio Pakistan. "Il ministro Hamid - ha aggiunto l'emittente - ha presentato le sue dimissioni al primo ministro per contribuire a portare fuori il Paese dalla critica situazione in cui si trova".