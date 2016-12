Pakistan, prosegue il caldo record: già 474 i morti accertati

Prosegue l'ondata di caldo che ha colpito il Pakistan meridionale, ed in particolare la provincia di Sindh e il suo capoluogo Karachi. Le vittime hanno raggiunto quota 474. La maggior parte dei decessi è avvenuta nell'ospedale Jinnah di Karachi. Il Dipartimento di meteorologia pachistano ha reso noto che nel giro di 24 ore l'emergenza dovrebbe però terminare, per l'arrivo delle piogge monsoniche che ridurranno la temperatura.

Le alte temperature, che hanno toccato la massima di 42 gradi, hanno causato una grave emergenza negli ospedali pubblici e privati della citta' portuale e centro finanziario. Decine di persone sono state ricoverate per collasso da caldo e per disidratazione. La situazione è aggravata dalle frequenti interruzione di energia elettrica. Oltre 150 sono le vittime a Karachi.



I meteorologi prevedono che il caldo continuerà ancora per due giorni fino a quando non arriveranno le piogge monsoniche