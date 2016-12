Pakistan, presto rilasciata la "ragazza afghana" di Steve McCurry

Sarà presto scarcerata su cauzione la "ragazza afghana" arrestata quattro giorni fa in Pakistan per possesso di documenti falsi. Sharbat Gula, divenuta famosa in tutto il mondo per essere stata immortalata dal fotografo americano Steve McCurry sulla copertina del National Geographic del 1985, era stata condannata a due settimane di custodia cautelare, ma rischia fino a 14 anni di carcere. La donna ha sempre negato le accuse.