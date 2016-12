Pakistan, premier Sharif sarà operato a Londra a cuore aperto

Il primo ministro pachistano Nawaz Sharif, attualmente a Londra per esami clinici, si sottoporrà martedì ad un intervento a cuore aperto. Lo ha reso noto da Islamabad il ministro della Difesa pachistano, Khawaja Asif. L'intervento chirurgico, indica DawnNews Tv, comporterà una degenza di una settimana in ospedale. Successivamente, dopo un'altra settimana di riposo e con il beneplacito dei medici, il premier pachistano potrà rientrare in Patria.