Pakistan, la strana malattia dei "bambini del Sole": tre fratelli si paralizzano al momento del tramonto

Come riporta il sito pakistano Dawn, l'Istituto Pakistan of Medical Sciences ha spiegato, tramite il dottore Javed Akram, che è "il primo caso riportato di tale malattia in tutto il mondo: si tratta dunque di un puzzle impegnativo da risolvere". Akram spiega che si tratta di una "malattia particolare che spinge i bambini in uno stato vegetativo dopo il tramonto", ma le cause sono tuttora ignote. Hashim, il padre dei già ribattezzati "bambini del Sole", è invece convinto che i suoi figli non abbiano alcuna anomalia, poiché fin da quando sono nati sembravano dipendenti dalla luce solare; conferma inoltre che Mian Kundi, la città dove risiede, garantisce di vivere in ottime condizioni, poiché libera da malattie e avente tutti i servizi di base come elettricità, telefono e gas.