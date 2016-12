Pakistan, la "ragazza afghana" di McCurry forse malata

Gli avvocati di Sharbat Gula, la "Ragazza afghana" che apparve sulla copertina del National Geographic nel 1985 e che è stata arrestata giorni fa con l'accusa di detenzione di documenti falsi, ne hanno chiesto la scarcerazione a causa delle sue condizioni di salute. Oltre a essere l'unica in grado di provvedere ai quattro figli, sarebbe affetta da epatite C . I giudici decideranno il 2 novembre se accogliere la richiesta.

Uno dei legali ha ricordato che Sharbat era stata arrestata il 26 ottobre mentre stava per ritornare in Afghanistan, con l'accusa di essere in possesso di falsi documenti d'identità .