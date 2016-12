Pakistan, l'Isis rivendica l'attentato all'ospedale di Quetta

L'Isis ha rivendicato l'attacco kamikaze contro l'ospedale di Quetta, in Pakistan. A riferirlo è l'agenzia tedesca Dpa. I morti causati dall'esplosione sono stati decine e si contano anche molti feriti. Dopo la deflagrazione alcuni uomini armati hanno dato il via a una sparatoria contro avvocati e giornalisti presenti sul posto per manifestare contro l'uccisione del presidente dell'ordine degli avvocati provinciale, Bilal Anwar Kasi.