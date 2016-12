16 dicembre 2014 Pakistan, kamikaze talebano fa strage in una scuola: decine di bimbi massacrati Si contano 141 morti nel bilancio dell'attacco compiuto da un commando armato. La rivendicazione: "Devono soffrire come noi" Tweet google 0 Invia ad un amico

20:29 - Strage in una scuola militare di Peshawar, in Pakistan, dove un commando di talebani ha ucciso 141 persone, tra le quali più di 80 bambini, ferendonealmeno altre 120. L'attacco è stato condotto da sei kamikaze pesantemente armati: il gruppo ha ingaggiato una sparatoria con gli uomini dell'esercito intervenuti e uno dei talebani ha poi deciso di farsi esplodere all'interno dell'edificio. Le forze di sicurezza hanno poi ucciso gli altri terroristi.

I talebani: "Devono soffrire come noi" - "Abbiamo scelto con attenzione l'obiettivo da colpire con il nostro attentato. Il governo sta prendendo di mira le nostre famiglie e le nostre donne. Vogliamo che provino lo stesso dolore". Così il portavoce dei talebani pachistani, Mohammed Umar Khorasani, ha rivendicato l'attentato.



Proclamati 3 giorni di lutto - Il governatore della provincia di Khyber Pakhtunkhwa, Pervez Khattak ha decretato tre giorni di lutto provinciale, annunciando che il premier Nawaz Sharif ha lasciato Islamabad per Peshawar per prendere in mano il coordinamento delle operazioni. I feriti ricoverati sono oltre 80. Sessanta cadaveri si trovano nell'Ospedale militare della città ed il resto nel Lady reading Hospital. Il governatore provinciale ha infine elevato ad otto-dieci il numero dei militanti che hanno attaccato la Scuola pubblica militare.



Renzi: "Orrore inconcepibile" - "Bambini, bambini uccisi, bambini uccisi a scuola. Inconcepibile. Il mondo deve reagire all'orrore". Così il presidente del Consiglio Matteo Renzi su Twitter ha commentato l'attacco terroristico alla scuola.



Malala: "Un attacco atroce e vile" - "Un attacco atroce e vile", ha detto il premio Nobel Malala Yousafzai. "Sono straziata da questo atto di terrorismo assurdo e spietato", ha aggiunto la giovane attivista pakistana.



Rappresaglia contro le basi talebane - Dopo l'attacco alla scuola, l'esercito pakistano ha condotto nuovi raid contro le basi talebane nel distretto tribale di Khyberin. In un tweet, il generale Asim Bajwa ha detto che "sono state condotte diverse operazioni nella Khyber agancy, tra cui dieci attacchi aerei". Intanto, il premier Nawaz Sharif, ha detto che la campagna militare in Nord Waziristan, lanciata a metà giugno ed entrata nella fase finale, "continuerà fino a che non saranno eliminati tutti i terroristi".