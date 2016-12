Decine di persone (63 secondo alcune fonti, 93 per altre) sono rimaste uccise in un attentato suicida compiuto all'interno di un ospedale di Quetta, in Pakistan. I feriti, molti dei quali in gravi condizioni, sono duecento. Secondo gli artificieri, l'attacco sarebbe stato compiuto da un kamikaze con addosso circa 10 chilogrammi di esplosivo. Sono state usate anche biglie di metallo per provocare più vittime. L'Isis ha rivendicato l'attacco.