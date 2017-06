Pakistan, in 24 ore 4 attentati: più di cento le persone uccise

Continua a salire il numero dei morti tra gli sciiti colpiti da un terribile duplice attentato in un affollato mercato e vicino a una stazione di autobus a Parachinar, in Pakistan. Secondo fonti militari le vittime sarebbero almeno 67, mentre negli ospedali sono ricoverati oltre 300 feriti. Con quest'ultimo bilancio, sale a più di cento il numero delle persone uccise in meno di 24 ore in Pakistan, colpito da attentati anche a Quetta e a Karachi.