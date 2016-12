Pakistan,impiccati quattro talebani

Quattro militanti talebani, condannati a morte per la strage alla scuola di Peshawar del 2014, sono stati impiccati in una prigione della provincia nord occidentale di Khyber Pakhtunkhwa, in Pakistan. Appartenevano a un gruppo islamico armato considerato responsabile dell'attacco in cui morirono 150 persone, quasi tutti bambini e adolescenti.