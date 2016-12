Pakistan, giudici negano la scarcerazione alla "ragazza afghana" di McCurry

Un tribunale speciale pakistano ha respinto la richiesta di libertà dietro cauzione per Sharbat Gula , divenuta famosa in tutto il mondo per essere stata immortalata dal fotografo Steve McCurry sulla copertina del National Geographic del 1985. La donna, affetta da epatite C, era stata arrestata giorni fa con l'accusa di detenzione di documenti falsi. L'ambasciatore afghano in Pakistan ha chiesto l'intervento diretto del premier Nawaz Sharif.

L'avvocato difensore aveva sottolineato che Sharbat Gula, affetta appunto da epatite C e madre di quattro figli, è l'unico membro della famiglia in grado di provvedere con il suo lavoro al loro mantenimento. Il legale aveva anche ricordato che Sharbat è stata arrestata il 26 ottobre mentre stava per ritornare in Afghanistan.



Trasferita in un ospedale della città - Sharbat Gula è stata trasferita in un ospedale della città. Lo ha reso noto l'ambasciatore afghano in Pakistan, Omar Zakhilwal. In un post su Facebook, il diplomatico ha reso noto che "affinchè si possa curare (è affetta da epatite C), responsabili a Peshawar hanno accettato il trasferimento di Sharbat in una stanza separata e privata di un ospedale. Dove si trova con i suoi famigliari". "Stiamo facendo del nostro meglio per ottenerne il rilascio il prima possibile", ha concluso l'ambasciatore, ricordando di aver lui stesso "richiesto al premier del Pakistan di intervenire e farla rimettere in libertà".