Pakistan,giro di vite su terrorismo

20:32 - Una settimana dopo il massacro compiuto in una scuola di Peshawar dove 149 persone sono state uccise dai talebani, le autorità del Pakistan hanno deciso di istituire tribunali militari per processare i presunti autori di atti di terrorismo. "Dopo undici ore di dibattito - ha detto un alto responsabile governativo - tutti i partiti politici si sono messi d'accordo per istituire tribunali militari" che si occuperanno di tutti i casi di terrorismo.