Pakistan, giornalista rapita per alcune ore a Lahore

La giornalista ed attivista sociale Gul Bokhari è stata sequestrata per alcune ore da sconosciuti a Lahore, in Pakistan, mentre stava recandosi a partecipare ad un programma della tv privata Waqt. Secondo un responsabile dell'emittente, la giornalista si trovava su una vettura inviata dagli organizzatori quando è stata bloccata e portata via dai suoi rapitori all'altezza dello Sherpao Bridge. Una volta liberata, Gul è tornata a casa sana e salva.