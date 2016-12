Pakistan,frana su baracche:11 morti

Almeno 11 persone sono morte, fra cui 5 bambini, come conseguenza di una frana abbattutasi prima dell'alba su alcune baracche di un povero quartiere di Karachi, nel Pakistan meridionale. Come riferisce Geo Tv, non sono ancora ben chiare le ragioni che hanno provocato lo smottamento del terreno. I soccorritori stanno facendo il possibile per rimuovere i detriti e raggiungere il luogo dove presumibilmente si trovano i corpi di altre persone.