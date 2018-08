Pakistan, esplosione in miniera: 4 morti e 13 dispersi

Un'esplosione di gas in una miniera di carbone pakistana ha provocato la morte di almeno quattro minatori, lasciandone altri 13 intrappolati. Lo ha reso noto la polizia, precisando che l'incidente è avvenuto nei pressi del villaggio di Sanjdi, a una cinquantina di chilometri da Quetta. Il timore è che i dispersi siano morti, mentre le operazioni in corso per raggiungerli vengono ostacolate da altre perdite di gas.