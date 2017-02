Pakistan, esercito in azione dopo la strage: "Uccisi 100 terroristi"

Sono almeno cento i sospetti terroristi uccisi dall'esercito pachistano in diversi raid in tutto il paese dopo l'attentato al tempio sufi di Lal Shahbaz Qalandar, a Shewan, nella provincia meridionale di Sindh. Lo riferiscono fonti ufficiali. Nel massacro al tempio rivendicato dall'Isis sono morte circa un centinaio persone. Al momento dell'esplosione all'interno del tempio c'erano migliaia di fedeli, famigliole, impegnati a celebrare il Dhamal.

Nei raid sono state arrestate 47 persone, alcune anche nella provincia di Sindh dove c'è stato l'attentato. L'obiettivo delle operazioni, rivelano fonti ufficiali che sono volute rimanere anonime, erano nascondigli di militanti in tutto il Pakistan.



Il Dhamal, un antico rituale del sufismo, si rifà ad una corrente religiosa considerata eretica dall'Isis così come dai talebani e Al Qaeda.



Anche in Pakistan i seguaci del 'califfo' sembrano quindi all'offensiva. Nei giorni scorsi hanno rivendicato numerosi attacchi. E la loro attività sembra in aumento. Lo scorso novembre ha peraltro 'firmato' una strage simile a quella di giovedì, contro un tempio sufi in Beluchistan. Allora, il bilancio fu di almeno 52 morti e decine di feriti.