Pakistan, devastanti inondazioni

Oltre 200 persone sono morte nell'ultimo mese in Pakistan a causa delle alluvioni. Lo riferisce l'Autorità nazionale di gestione dei disastri (Ndma). Le inondazioni, provocate da abbondanti piogge monsoniche, hanno interessato circa 1,5 milioni di persone, in particolare nel nord e nord ovest del Paese. Circa un milione di persone sono state evacuate e circa 180 mila sono ospitate in 819 campi di accoglienza allestiti dall'esercito.