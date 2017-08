Pakistan, decapita la moglie che rifiuta di lasciare il lavoro

Orrore in Pakistan, a Lahore, dove una donna di 37 anni è stata decapitata dal marito che pretendeva che abbandonasse il lavoro in una fabbrica. Lo riferisce la tv DawnNews. L'uomo, di nome Afraheem, domenica ha atteso che la 37enne dormisse, quindi è entrato in camera, ha chiuso a chiave la porta e ha decapitato la moglie con una mannaia, dandosi poi alla fuga.