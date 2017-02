Pakistan: commando armato uccide cameraman tv

Un cameraman di una tv privata del Pakistan è stato ucciso in un agguato a opera di un commando armato nell'area di North Nazimabad di Karachi dove un gruppo terroristico aveva distrutto in precedenza un'auto della polizia. La vittima, Taimur Abbas, 22 anni, è stata colpita alla testa da un proiettile ed è morta poco dopo il suo trasferimento in ospedale.