Pakistan, cʼè un leone in città che va...dal veterinario

In macchina, in fila, nel centro della città di Karachi, in Pakistan. Qualcuno riprende con il cellulare questa scena: su un pick up viaggia un leone coricato nel cassonetto sveglio e vigile come fosse un cane, un animale da compagnia. Molti gli automobilisti che osservano con stupore e sgomento e probabilmente anche preoccupati che il felino possa saltare giù da un momento all'altro. Il filmato che immortala la scena è diventato subito virale ed è arrivato agli occhi del ministro della provincia del Sindh che ha esortato le forze dell’ordine a prendere provvedimenti. Il proprietario del felino è stato poi individuato anche grazie a questi video, portato in commissariato e posto in stato di arresto.