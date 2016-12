Pakistan, bruciarono viva coppia cristiana: in 5 condannati a morte

Uno speciale tribunale antiterrorismo (Atc) ha condannato a morte in Pakistan cinque imputati riconosciuti colpevoli di aver falsamente accusato di blasfemia a Kit Radha Kishan, in Punjab, una coppia di cristiani poi bruciati vivi da una folla di 400 persone. Altre otto persone hanno ricevuto una pena di due anni di carcere per aver avuto un ruolo minore nell'assalto alla casa della coppia.