Pakistan, blocca kamikaze: morto

Un poliziotto è stato ucciso e altri sei sono rimasti feriti in un attentato suicida avvenuto davanti a uno stadio di cricket a Lahore, in Pakistan, dove era in corso una partita tra la nazionale del Paese e quella dello Zimbabwe. Lo riferisce l'emittente pachistana Geo News. Gli agenti hanno bloccato il kamikaze mentre stava per entrare nel complesso sportivo, ma sono stati investiti dall'esplosione innescata dall'attentatore.