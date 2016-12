Pakistan: autobus contro camion in Baluchistan, 11 morti

Almeno undici persone sono morte e altrettante sono rimaste ferite all'alba quando un autobus per il trasporto di passeggeri si è scontrato con un camioncino a Nasirabad, nella provincia pachistana di Baluchistan. La polizia, intervenuta sul posto, ha organizzato il trasferimento dei feriti in ospedali e sta ora cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente per attribuirne le responsabilità.