Pakistan,autobotte in fiamme: morti

Almeno 12 persone sono morte e altre 20 sono rimaste ferite in Pakistan quando un'auto della polizia che viaggiava ad elevata velocità ha urtato un'autobotte con Gpl parcheggiata sul ciglio della strada. Lo riferisce la tv DawnNews. L'autobotte si è incendiata e il liquido in fiamme ha investito molti passanti e anche un veicolo a bordo del quale c'erano 10 bambini, sei dei quali sono morti per le gravi ustioni riportate.