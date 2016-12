Pakistan, attentato in un tempio sufi pieno di fedeli: 52 morti | Rivendicazione dell'Isis

Il sito colpito si trova circa 100 chilometri a nord di Karachi. La dottrina sufi, movimento islamico di carattere mistico, è considerata eretica dai gruppi musulmani più radicali, compresi i talebani. Nel mese di giugno a Karachi era stato ucciso Amjad Sabri, noto cantante sufi.



Rivendicazione della "Provincia Khorasan" - La rivendicazione è firmata dalla "Provincia Khorasan (Pakistan e Afghanistan)" dello Stato islamico ed è stata diffusa dall'agenzia Amaq, come fa sapere il sito di monitoraggio del terrorismo Site.



Quest'anno il movimento fondato dal Califfo" Abu Bakr al-Baghdadi ha rivendicato direttamente, o attraverso i gruppi "simpatizzanti" pachistani Jumaat-ul-Ahrar (JuA) e Lashkar-e-Jhangvi Al-Alami (LeJ Alami), diversi attentati in territorio pachistano, ed in particolare in Baluchistan. Fra questi quelli a Quetta, il capoluogo provinciale, di agosto all'ospedale (oltre 70 morti) e all'Accademia di polizia in ottobre (61 morti).