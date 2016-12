Pakistan, attentato in un santuario sufi: si temono decine di morti

Sarebbero almeno 30 i morti per l'esplosione di una bomba nei pressi di un santuario sufi in Pakistan. Per la polizia i morti sono almeno 10 e 60 feriti, ma per i soccorritori potrebbero essere decine le vittime. L'attentato si è verificato in Baluchistan, nel sud-ovest del Paese, mentre centinaia di persone si trovavano nel un santuario. Nessun gruppo finora ha rivendicato, ma la regione è stata già bersaglio degli estremisti islamici.