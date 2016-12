Pakistan, attentato al centro di vaccinazioni contro la poliomielite: 15 morti

E' di 15 morti e almeno dieci feriti il bilancio provvisorio dell'attentato avvenuto in un centro antipolio di Quetta, in Pakistan. Tre dei feriti sono in condizioni gravissime. Tra le vittime dell'attacco, rivendicato dai talebani locali, 13 agenti di polizia e un dipendente del ministero dell'Interno. Mattina di sangue anche in Afghanistan: un kamikaze si è fatto esplodere davanti al consolato del Pakistan a Jalalabad: quattro morti.