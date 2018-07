Pakistan, attacco suicida a Peshawar: almeno 13 morti

Almeno 13 persone sono morte e oltre 50 sono rimaste ferite in un attacco suicida avvenuto martedì sera a Peshawar, in Pakistan, durante un comizio. Tra loro anche Haroon Bilour, un leader dell'Anp, partito nazionalista pashtun. L'attentato è avvenuto quando Bilour è salito sul palco per contestare l'esito delle elezioni per l'assemblea provinciale del Khyber Pakhtunkhwa. Il politico è rimasto gravemente ferito ed è morto poco dopo in ospedale.