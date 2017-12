Pakistan, attacco kamikaze a una chiesa: almeno 8 morti

E' di almeno 8 morti e 24 feriti il bilancio di un attacco suicida contro la chiesa cristiana metodista Bethel Memorial a Quetta, in Pakistan. Secondo il ministro dell'Interno della provincia, Sarfraz Bugti, gli aggressori erano quattro e sono entrati in azione durante la messa. Bugti ha inoltre indicato che uno si è fatto saltare in aria dentro la chiesa, un altro è stato ucciso e gli altri due sono riusciti a fuggire.