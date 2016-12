Pakistan, assalto al campus: prof eroe muore difendendo i suoi studenti

Durante l'attacco terroristico alla Bacha Khan University, in Pakistan, ha perso la vita anche Syed Hamid Hussain, identificato dai media come il "professore eroe". A raccontare la sua storia sono stati gli studenti sopravvissuti, secondo i quali il docente di chimica ha sparato contro i terroristi per proteggere i suoi ragazzi. Uno studente in geologia, Zahoor Ahmed, ha raccontato: "Aveva in mano una pistola, poi ho visto un proiettile colpirlo. Io sono corso dentro e sono riuscito a scappare".