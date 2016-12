Pakistan, anti terrorismo: bloccate 25 milioni di sim card

07:19 - Oltre 25 milioni di sim card di connessioni telefoniche prepagate sono state bloccate in Pakistan al termine della scadenza, domenica, di un periodo di 90 giorni concesso agli utenti per realizzare per esse una verifica biometrica. Lo riferisce il portale di notizie Dawn. L'operazione è stata avviata all'inizio dell'anno per combattere il terrorismo. In Pakistan si contano circa 140 milioni di utenti di telefonia cellulare.

L'Authority delle telecomunicazioni pachistana (Pta) ha precisato che i numeri collegati alle carte intelligenti bloccate non verranno attribuiti ad altri utenti. "I proprietari delle sim card bloccate che volessero accedere nuovamente al servizio - ha precisato la Pta in una nota - potranno farlo chiamando entro sei mesi uno specifico numero di supporto alla clientela dei cinque operatori telefonici pachistani".



Le compagnie che offrono telefonia cellulare e che il 13 gennaio scorso hanno avviato la verifica biometrica delle sim card pachistane sono Mobilink, Ufone, Telenor, Warid e Zong. In Pakistan si contano circa 140 milioni di utenti di telefonia cellulare, di cui solo il 10% con un contratto post pagato