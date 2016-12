11:27 - Il Pakistan prevede di eseguire quasi 500 condanne a morte nelle prossime settimane. Lo annunciano diversi funzionari di governo, a pochi giorni dalla fine della moratoria sulla pena capitale per casi di terrorismo in vigore dal 2008. L'esecutivo di Islamabad ha ripristinato la misura dopo la strage di bambini in una scuola di Peshawar ad opera di un commando talebano.