Pakistan, ancora una impiccagione

06:25 - Un pakistano, condannato a morte per aver tentato di uccidere nel 2003 l'ex comandante dell'esercito Pervez Musharraf, è stato impiccato nella prigione centrale di Peshawar. Si tratta della settima impiccagione in Pakistan, dopo che due settimane fa il premier Nawaz Sharif ha deciso di revocare la moratoria sull'esecuzione delle condanne a morte per terrorismo, in vigore dal 2008, a seguito del massacro di oltre 130 bambini a Peshawar.