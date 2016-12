Pakistan, alpinista triestino precipita e muore durante scalata

Un alpinista di Muggia (Trieste), Leonardo Comelli, di 27 anni, è morto dopo essere precipitato per centinaia di metri mentre scalava il Laila Peak, una montagna alta 6mila metri, in Pakistan. Il giovano era partito alla fine di maggio con tre amici, considerati esperti alpinisti, per raggiungere la vetta e poi discendere con gli sci lungo le pareti.