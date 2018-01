Paesi Europa meridionale: Ue condivida onere protezione confini

Un militare della guardia costiera libica in piedi su una barca durante il salvataggio di 147 immigrati clandestini che tentano di raggiungere l'Europa al largo della città costiera di Zawiyah, 45 chilometri a ovest della capitale Tripoli, il 27 giugno 2017. Più di 8.000 migranti sono stati salvati nelle acque al largo Libia nelle ultime 48 ore in condizioni climatiche difficili, ha detto la guardia costiera italiana il 27 giugno 2017.

La gestione dei flussi migratori rappresenterà "una sfida fondamentale per l'Unione europea negli anni a venire": i Paesi dell'Europa meridionale sono "particolarmente preoccupati e colpiti" così come lo sono i Paesi alle frontiere esterne dell'Ue e "l'onere di proteggere questi confini" deve essere "riconosciuto e condiviso dall'Ue". E' quanto si legge nella dichiarazione congiunta dei Paesi dell'Europa meridionale, riuniti in vertice a Roma.