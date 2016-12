Padre Dall'Oglio, Gentiloni: a 3 anni da scomparsa, impegno continua

Il 29 luglio sono tre anni dalla scomparsa di padre Paolo Dall'Oglio, il gesuita italiano sparito a Raqqa, in Siria. "Un pensiero a lui e alla sua famiglia. Non dimentichiamo, continuiamo il nostro impegno". Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni. Dall'Oglio era impegnato da tempo in Siria, dove, negli anni Ottanta, aveva fondato la comunità di Mar Musa.