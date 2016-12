Padova, uomo trovato ucciso in auto

Un uomo è stato trovato ucciso con tre colpi di pistola alla testa nella sua Bmw a Piombino Dese, in provincia di Padova. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno isolato la zona e avviato le ricerche. L'auto è stata rinvenuta a bordo strada e sull'asfalto non sono stati trovati segni di frenate. Gli investigatori al momento non escludono alcuna pista. La vittima è un rappresentate di un noto marchio di moda.