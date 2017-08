Pace in Libia, Macron: Francia al fianco dell'Italia e dell'Onu

"La Francia manterrà i suoi sforzi nei giorni e nei mesi a venire al fianco delle Nazioni Unite e con l'insieme dei partner, tra cui l'Italia, per la pace in Libia". Lo afferma l'Eliseo in un comunicato, annunciando che il presidente francese, Emmanuel Macron, "si è intrattenuto al telefono con il rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per la Libia", facendo il punto della situazione.