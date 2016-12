Pacchi bomba, sei morti in Cina

E' massima allerta in Cina per diverse esplosioni nel sud del Paese a causa, secondo i media locali, di pacchi bomba. Sarebbero almeno 13 le deflagrazioni avvenute in diversi posti. Il bilancio delle vittime, ancora provvisorio, è intanto salito a 6 morti. Le autorità locali hanno invitato i cittadini a non aprire i pacchi ricevuti per posta.