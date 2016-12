P. Lombardi: "Papa andrà a Bangui"

"Certo che si parte per Bangui, è tutto confermato, non avevo mai avuto dubbi. Questi giorni abbiamo avuto solo notizie molto confortanti: ci aspetta nella Repubblica la terza tappa di questo bel viaggio del Papa in Africa". Lo ha detto il portavoce della Sala Stampa vaticana, padre Federico Lombardi, parlando della prossima visita del Pontefice in Centrafrica.