Oxford, concessi 15 minuti in più alle donne durante il test di matematica

Come scrive il Messaggero, in Italia la percentuale di uomini laureati in discipline scientifiche tocca il 59%, con punte del 65% i alcuni indirizzi. Il 17 è invece la percentuale di donne presenti in grandi aziende tecnologiche mondiali. E' per questo che nel mondo del lavoro sono sempre di più le compagnie che vogliono allargare il range di dipendenti aprendo alle donne.



Una di queste è Microsoft che ha avviato un programma ad hoc come DigiGirlz proprio per incoraggiare le ragazze a una carriera nei computer. In Italia c'è l'associazione di donne manager, Valore D, che cerca di stimolare la presenza di donne. I 15 minuti concessi dal prof di Oxford sono ben poco quindi rispetto al lavoro strutturale che bisognerebbe compiere, d'altronde non è la prima volta che l'università ricorra a escamotage così discutibili.