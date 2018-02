Oxfam, Londra sospende finanziamenti dopo scandalo abusi sessuali

Oxfam non riceverà fondi dal governo britannico fino a quando Londra non riterrà "soddisfatti gli alti standard richiesti". E' quanto ha reso noto il ministro per la Cooperazione internazionale, Penny Mordaunt, in un comunicato in cui si ricorda che il governo ha garantito 31,7 milioni di sterline (quasi 36 milioni di euro) ad Oxfam nel biennio 2016-17. L'organizzazione umanitaria è da giorni al centro di uno scandalo sessuale.