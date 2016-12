Ouattara: "Costa d'Avorio reagirà"

"La Costa d'Avorio non si farà intimidire dai terroristi". Lo ha affermato in serata Alassane Ouattara, presidente del Paese colpito da un attacco di Al Qaeda nel Maghreb islamico, con un bilancio di 18 morti, tra cui quattro turisti francesi. "Proseguiremo nel nostro cammino verso le riforme economiche e continueremo la collaborazione con i nostri partner regionali, continentali e internazionali per combattere il terrorismo" ha detto.